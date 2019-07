Venezuela: Tajani, Parlamento Ue condanna violazioni e sostiene Guaidò (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari europei chiedono quindi al Consiglio di adottare ulteriori sanzioni contro le autorità statali responsabili delle violazioni dei diritti umani e della repressione. Le autorità dell'Ue, si legge, devono limitare i movimenti di questi individui, congelare i loro beni e sospendere i visti, nonché quelli dei loro parenti più stretti. Il Parlamento sostiene il processo di mediazione in corso condotto dalla Norvegia per trovare una via d'uscita all'attuale impasse e accoglie con favore l'accordo di entrambe le parti ad impegnarsi in un dialogo di pace che dovrebbe creare le condizioni per elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili. Nella sua dichiarazione a nome dell'Ue sul Venezuela, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha avvertito che l'Ue amplierà ulteriormente le sue misure mirate contro le autorità responsabili se non ci saranno risultati concreti dai negoziati in corso. (segue) (Beb)