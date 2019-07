Venezuela: Tajani, Parlamento Ue condanna violazioni e sostiene Guaidò (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati denunciano gli abusi perpetrati dalle forze dell'ordine e la repressione brutale da parte delle forze di sicurezza, condannano il ricorso alla detenzione arbitraria, alle torture e alle uccisioni extragiudiziali e ribadiscono il loro sostegno alle indagini della Corte penale internazionale sugli estesi crimini perpetrati dal regime venezuelano. Per quanto riguarda la crisi umanitaria nel paese, i deputati sottolineano che più di 7 milioni di persone in Venezuela hanno bisogno di assistenza umanitaria, il 94 per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e il 70 per cento dei bambini non vanno a scuola. Una crisi che ha portato più di 3,4 milioni di venezuelani a fuggire dal paese. A questo proposito, si legge, il parlamento apprezza gli sforzi e la solidarietà dimostrati dai paesi vicini, in particolare dalla Colombia, dall'Ecuador e dal Perù e chiede alla Commissione di continuare a cooperare con questi paesi. (segue) (Beb)