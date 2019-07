Gorizia: domani alla galleria Mario Di Iorio inaugurazione della mostra "Divagazioni dai disegni leonardeschi" di W. Bortolossi

- Domani, alle ore 18, alla galleria d'arte Mario Di Iorio della Biblioteca statale Isontina di Gorizia si inaugura la mostra dell’artista udinese Walter Bortolossi, dal nome "Divagazioni dai disegni leonardeschi", che presenterà circa quindici dei propri dipinti affiancati dalle riproduzioni di alcuni disegni di Leonardo da Vinci, legati per affinità e contrasto tematico. La mostra sarà introdotta dall’artista e critico Aldo Ghirardello. L'esposizione è itinerante e nei prossimi mesi circolerà in altri spazi espositivi assumendo di volta in volta una forma differente. In merito l'artista ha dichiarato: "Le opere in mostra, alcune realizzate per l’occasione e altre appartenenti a periodi diversi, non si basano su una traduzione letterale e fedele dei disegni di Leonardo che vengono piuttosto usati come spunto per delle divagazioni pittoriche, apparentabili per richiami figurativi e per argomento, ma applicati allo scenario contemporaneo reinventando quindi i disegni in un contesto nuovo. La proverbiale attitudine di Leonardo a dedicarsi a tantissime cose portandone a termine solo poche, divagando dall’una all’altra, viene in parte ripresa sotto il segno della stessa attitudine alla sperimentazione e alla divagazione, adottando il suo stesso punto di vista universalistico, aggiornato alla complessità odierna, nell’intenzione di mettere l’arte al crocevia del sapere complessivo, unendo tutti i campi della vita e della conoscenza". "I disegni - ha concluso Bortolossi - diventano il punto di partenza per catene di associazioni concettuali e figurative connesse al mondo contemporaneo nei suoi vari aspetti". (Ren)