Civitavecchia: investe con auto un coetaneo dopo una lite, arrestato 23enne dai carabinieri

- Un 23enne di Civitavecchia, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, per avere investito con la sua auto un coetaneo dopo una lite. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo, dopo che si era messo in fuga, grazie ad alcuni testimoni che lo avevano riconosciuto e ai video delle telecamere di sorveglianza di un benzinaio vicino ai luoghi in cui si era verificato il fatto. La vittima è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia. Ricoverato in prognosi riservata per le lesioni riportate il giovane ha raccontato l’accaduto e i sanitari hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari dopo aver svolto verifiche all’abitazione del 23enne e nei luoghi da lui frequentati, lo hanno trovato nei pressi del pronto soccorso dove si stava recando asserendo di stare male. Il ragazzo è stato immediatamente bloccato e arrestato per tentato omicidio. Successivamente è stato ricoverato e poi portato a casa dove è in regime di arresti domiciliari. Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire l’automobile con la quale era stato compiuto l’investimento e che era stata nascosta nei pressi di un’officina. L’auto, sottoposta a sequestro, riportava evidenti segni dell’investimento e tracce ematiche della vittima.(Rer)