Russia-Moldova: colloquio vicepremier Kozak e presidente Dodon, focus su forniture gas e relazioni bilaterali

- Il presidente moldavo Igor Dodon ha avuto a Mosca un incontro di lavoro con il vice primo ministro della Federazione Russa, Dmitrj Kozak, rappresentante speciale del presidente russo per lo sviluppo delle relazioni commerciali e di cooperazione economica con la Moldova. Stando ad un messaggio postato da Dodon sulla sua pagina di Facebook, durante l'incontro è stato esaminato l'intero spettro delle relazioni bilaterali. "Ho menzionato l'importanza di organizzare una riunione ad alto livello della commissione intergovernativa moldava-russa per la cooperazione economico-commerciale, in cui si prevede di superare il periodo di stagnazione nelle relazioni bilaterali, registrato negli ultimi anni a causa della precedente governance di Chisinau. Siamo stati concordi nell'opinione che molte questioni si sono accumulate nell'agenda bilaterale che richiede una soluzione immediata, con la partecipazione plenaria dei rappresentanti del governo della Moldova", ha scritto Dodon su Facebook. (segue) (Moc)