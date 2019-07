Russia-Moldova: colloquio vicepremier Kozak e presidente Dodon, focus su forniture gas e relazioni bilaterali (3)

- "Facendo riferimento alla questione della Transnistria, abbiamo scambiato opinioni sui risultati dell'incontro con rappresentanti dei mediatori e osservatori nel formato 5+2": Russia, Ucraina, Osce, Stati Uniti e Ue. Abbiamo sottolineato che le priorità stabilite nel processo di risoluzione della Transnistria per il prossimo periodo mirano a intensificare il dialogo tra Chisinau e Tiraspol. Nel contesto, ho espresso la speranza che gli sforzi congiunti dei mediatori e degli osservatori apriranno nuove prospettive per tenere una riunione nel formato di negoziazione 5+2, che dovrebbe essere prevenuta per la prima metà di ottobre", ha aggiunto Dodon. (Moc)