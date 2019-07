Puglia: Emiliano, auspichiamo che l’agenzia spaziale israeliana possa utilizzare anche il nostro distretto aerospaziale

- “Oggi abbiamo avuto un incontro di grandissima importanza con l’Agenzia spaziale israeliana". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine della riunione con Avi Blasberger, direttore generale della Israel space agency, tenutasi oggi a Tel Aviv. "Abbiamo constatato il grande livello tecnico al quale sono arrivati - ha proseguito Emiliano - costruiscono satelliti di ogni dimensione da molti anni. Alcuni sono addirittura nanosatelliti costruiti perfino dalle scuole superiori, neppure dalle università. Quella israeliana è un’Agenzia spaziale che collabora da tempo con l’Asi italiana. Abbiamo auspicato che, attraverso l’Asi e il Governo italiano, anche l’agenzia spaziale israeliana prenda in considerazione di utilizzare il distretto dell’aerospazio della Puglia, che presto nell’aeroporto di Grottaglie (Ta) avrà il primo spazioporto europeo. E che l’agenzia israeliana abbia rapporti con tutte le principali imprese che sono già insediate in quell’area e che possono costituire anche per gli israeliani un punto di riferimento". La delegazione pugliese nella giornata di ieri ha visitato anche Eviation Itd, azienda aerospaziale che produce aerei completamente elettrici, che ha già attivato rapporti di collaborazione con una società italiana di Brindisi, Magnaghi aeronautica spa. L’azienda ha fatto saper di voler implementare i rapporti commerciali in Italia, e in particolar modo in Puglia, al fine di poter valutare possibili sviluppi progettuali, da realizzare nel territorio pugliese. (segue) (Ren)