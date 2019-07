Puglia: Emiliano, auspichiamo che l’agenzia spaziale israeliana possa utilizzare anche il nostro distretto aerospaziale (2)

- La delegazione, composta dal presidente Emiliano e il suo capo di Gabinetto, Claudio Stefanazzi, l’amministratore delegato di Acquedotto pugliese Nicola De Sanctis, il vice presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, il direttore generale di Ager, Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti, Gianfranco Grandaliano, il commissario straordinario di Arti, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, Vito Albino, il presidente di Dta, Distretto tecnologico aerospaziale pugliese, Giuseppe Acierno, la dirigente della sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, il console onorario di Israele in Puglia Luigi De Santis, ha partecipato, per ambiti di competenza, a diversi appuntamenti, anche nei settori water and waste management, space technologies applied to agriculture and remote control/automated monitoring. (Ren)