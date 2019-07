Trasporti: da Fai Milano e sindacati nasce l'Osservatorio per la legalità

- Il primo grande traguardo è la realizzazione di un vero e proprio "protocollo di Legalità", realizzato con il contributo di tutti, parte datoriale e rappresentanti dei lavoratori, che possa aiutare a far crescere sempre più la cultura del rispetto delle regole e della professionalità dell'autotrasporto, indicando in modo chiaro ad aziende e dipendenti le strade per affrontare le criticità del settore, gestendole nel migliore dei modi ed evitando possibilmente "scontri frontali" destinati ad avere spesso conseguenze spiacevoli, evitando altresì tutte le possibili situazioni "border line" o addirittura "fuorilegge" che spesso si verificano. Un traguardo che i responsabili della Fai di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia e i rappresentanti regionali dei sindacati di Filt Cgil Fit Cisl e Uil trasporti hanno chiaramente indicato al termine di un percorso da compiere, d'ora in avanti, insieme, seduti a un tavolo comune: quello dell'Osservatorio territoriale fra associazioni e sindacati che è stato "ufficializzato" con la sottoscrizione di oggi, giovedì 18 luglio, nella sede della Fai di via Bacchiglione a Milano. (segue) (Com)