Trasporti: da Fai Milano e sindacati nasce l'Osservatorio per la legalità (2)

- "Un accordo che, nella forma, rende più istituzionali i rapporti fra associazione datoriale e sindacati dei lavoratori e che nella sostanza si propone di contribuire a far sì che le aziende che operano nel rispetto delle regole possano continuare a stare sul mercato a discapito delle tante, troppe attività che invece continuano a fare una concorrenza sleale, affossando le imprese serie e mettendo in pericolo contemporaneamente la sicurezza sociale e della circolazione", come spiega Marco Colombo segretario della Fai di Milano. "Il protocollo sulla legalità, che contiamo di ultimare entro la fine dell'anno per poterlo presentare ufficialmente, a istituzioni e forze dell'ordine, sarà il primo fondamentale obiettivo del confronto con i rappresentanti dei lavoratori, punto di partenza dal quale poi analizzare le numerose criticità del settore e ricercare le soluzioni più adeguate .L'Osservatorio fungerà anche da "tavolo di raffreddamento", delle controversie fra azienda e singolo o più dipendenti, prima che la situazione possa approdare negli uffici vertenze. (segue) (Com)