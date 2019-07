Trasporti: da Fai Milano e sindacati nasce l'Osservatorio per la legalità (3)

- Sarà anche un efficace strumento per la gestione degli accordi di secondo livello, degli accordi di forfetizzazione e delle deroghe alle limitazioni dell'orario di lavoro del personale viaggiante, fino a spingersi ad affrontare questioni di carattere più generale come la lotta alla concorrenza sleale spesso praticata dagli stranieri e far fronte alle nuove sfide poste dalla tecnologia, la necessità sempre maggiore di qualificazione professionale nel settore , la mancanza di professionisti della guida. Un'iniziativa che rafforza i rapporti di relazioni industriali fra Fai e sindacati e che proprio ripartendo da questa maggior forza vuol dare più peso alla sensibilizzazione sulle tante "anomalie" ancora presenti sul mercato da combattere insieme, condividendole con ogni azienda, con ogni dipendente. Un Osservatorio che, oltre a consolidare i rapporti con i sindacati maggiormente rappresentativi, potrebbe rappresentare un primo passo per arrivare alla costituzione di un vero e proprio ente bilaterale come già accaduto, con Fai promotrice e protagonista dell'iniziativa, in altre province. (Com)