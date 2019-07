Albania: interscambio commerciale in lieve aumento nel primo semestre 2019, Italia primo partner (2)

- Le esportazioni albanesi nel primo semestre del 2019, ammontarono a 152,2 miliardi di lek (1,5 miliardi di euro), registrando un calo del 3,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, (50 milioni di euro). La maggiore decrescita si è verificata per le vendite del gruppo "Minerali, combustibili e energia elettrica", 4,5 per cento, seguito da quelle del gruppo "Materiali edili e metalli", 1,8 per cento e "Tessili e calzature", 0,7 per cento. Le importazioni invece, sono ammontate a 317,6 miliardi di lek (2,61 miliardi di euro), registrando un incremento del 2,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, pari a circa 70 milioni di euro in più. Ad incidere sull'andamento delle importazioni gli acquisti dei prodotti del gruppo "Minerali, combustibili e energia elettrica", 2,7 per cento del gruppo "Materiali edili e metalli", 0,9 per cento, seguiti dai prodotti del gruppo "Alimentari, bevande e tabacco", 0,2 per cento. Negativo invece il contributo del gruppo "Macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio", 0,7 per cento. (Alt)