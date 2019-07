Lavoro: Usb, domani in piazza a Roma gli operai del settore pulizie di Mc Donald’s

- Nelle settimane scorse decine di lavoratori del pulimento dei ristoranti Mc Donald's si sono organizzati insieme all'Unione sindacale di base, rivendicando il proprio diritto a ricevere regolarmente stipendi che invece non vengono pagati, così come i tfr. Lo comunica una nota di Usb che spiega: “Adesso si è arrivati addirittura a incolpare i lavoratori di aver lottato contro un sistema, favorito dalla multinazionale, basato sul continuo avvicendamento di ditte appaltatrici che spariscono al momento di pagare gli stipendi. Per queste loro lotte, per aver rivendicato i propri diritti, alcuni lavoratori sono stati puniti con il licenziamento. L'obiettivo delle ditte appaltatrici è quello di liberarsi del personale che ha deciso di alzare la testa”. L’organizzazione sindacale quindi annuncia una nuova protesta di piazza di fronte ad un ristorante McDonald's, questa volta in viale Regina Margherita, venerdì 19 luglio dalle ore 10.(Com)