Rifiuti: sindaco Fiumicino, disservizi dopo sequestro Centro in via del Pesce Luna

- "Questa notte si sono verificati alcuni disservizi, soprattutto nella raccolta della carta, a seguito del sequestro del Centro in via del Pesce Luna". Lo riferisce, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "Oggi in molte zone è programmata la raccolta dell'umido – prosegue – e spero che si riescano a superare i problemi derivati da questa fase straordinaria di emergenza. Sicuramente avremo altri disservizi dovuti al momentaneo blocco dell'isola ecologica, che stiamo tentando con opportuni interventi di far tornare al più presto alla normalità". "Ribadisco che l'amministrazione comunale – spiega il sindaco – ha saputo dell'iniziativa giudiziaria del 27 marzo solo nella giornata di ieri, a sequestro in corso. L'Ati, infatti, non si è preoccupata minimamente di mettere al corrente le nostre strutture comunali e di comunicare all'Arpa e alle altre istituzioni di aver perlomeno intrapreso i primi interventi di messa a norma. È da qui che è scattato il sequestro". "Al termine della vicenda – prosegue Montino – sarà compito dell'amministrazione individuare responsabilità e omissioni amministrative che hanno portato a questa situazione di emergenza. "In questo momento di difficoltà – conclude – chiedo il massimo della collaborazione e della comprensione ai cittadini davanti a possibili disservizi, che esorto comunque a comunicare attraverso i consueti canali".(Rer)