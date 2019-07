Kosovo-Ue: ministro Hoxha, liberalizzazione visti non venga legata a dialogo con Serbia

- Legare la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Unione europea alla ripresa del dialogo politico tra Pristina e Belgrado sarebbe "deludente". Lo ha affermato il ministro per l'Integrazione europea del Kosovo, Dhurata Hoxha, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". "Sarebbe deludente vedere queste tendenze, anche se dobbiamo ammettere che ci è stato richiesto di sospendere i dazi (sull'importazione dei prodotti serbi) e di riprendere il dialogo", ha osservato il ministro kosovaro. A suo modo di vedere, anche la questione dei dazi non dovrebbe essere legata alla ripresa del dialogo tra Pristina e Belgrado in quanto "abbiamo dato adempimento ai 95 requisiti richiesti, mentre altri paesi hanno centrato solo 40-45 requisiti". "Non è giusto se l'Ue non manterrà la parola data", ha dichiarato Hoxha. (segue) (Kop)