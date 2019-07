Usa-Kosovo: presidente parlamento Veseli a colloquio colloquio con rappresentante Congresso Engel

- Il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli, in visita ufficiale negli Stati Uniti, ha incontrato oggi l'esponente del Congresso statunitense Eliot Engel. I due hanno parlato della stretta cooperazione tra gli Stati Uniti e il Kosovo, degli sviluppi politici in Kosovo, di come rafforzare il ruolo di Pristina nella politica internazionale, e del sostegno di Washington riguardo la prospettiva euro-atlantica kosovara. Veseli ha espresso il suo apprezzamento nei confronti dell’impegno che gli Stati Uniti hanno mantenuto per diversi decenni nel sostenere il Kosovo. Engel ha risposto che gli Stati Uniti continueranno a sostenere il Kosovo in tutte le sue iniziative, e ha aggiunto che l’Unione europea dovrebbe introdurre velocemente misure per la liberalizzazione dei visti dei cittadini del Kosovo e dovrebbe lavorare fianco a fianco con il paese nei processi di integrazione europea. (segue) (Kop)