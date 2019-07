Kosovo-Germania: accordo per costruzione nuova ambasciata tedesca a Pristina

- L'ambasciatore tedesco in Kosovo Christian Heldt ha firmato un accordo con il sindaco di Pristina Shpend Ahmeti per utilizzare un appezzamento di terreno nella capitale kosovara per la costruzione della nuova sede dell'ambasciata tedesca. Heldt ha dichiarato, nel corso della cerimonia della firma, che tale passo "è un indicatore dell'approfondimento dei rapporti tra Kosovo e Germania". Secondo l'ambasciatore tedesco, il nuovo edificio che ospiterà l'ambasciata rispetterà tutti gli standard europei relativi alla protezione ambientale.(Kop)