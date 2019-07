Repubblica Ceca–Vietnam: cooperazione economica, commerciale e in investimenti nel contesto Evfta

- La Repubblica Ceca e il Vietnam intendono rafforzare la cooperazione economica, commerciale e nel settore degli investimenti. Lo hanno dichiarato funzionari di entrambi i paesi nel corso di un incontro avvenuto ieri a Praga. Le due parti hanno discusso le modalità per migliorare il commercio bilaterale e le relazioni economiche nel contesto dell'Accordo sul libero commercio tra Unione Europea e Vietnam (Evfta) firmato il 30 di giugno. L'accordo, in attesa dell'approvazione del parlamento europeo, ha lo scopo di sviluppare le relazioni commerciali e gli investimenti tra il Vietnam e tutti i paesi dell'Unione, inclusa la Repubblica Ceca. L'ambasciatore vietnamita presso la Repubblica Ceca Ho Minh Tuan ha dichiarato che il patto permetterà alla nazione europea di intensificare le esportazioni in Vietnam e di migliorare la bilancia commerciale. L'ambasciatore ha invitato il presidente della Camera di commercio cecoslovacca (Ccc) Vladimir Dlhouhy a fare lobbying presso il parlamento dello stato e i parlamentari cecoslovacchi nel parlamento europeo per ottenere la ratificazione dell'accordo. (segue) (Vap)