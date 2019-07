Repubblica Ceca–Vietnam: cooperazione economica, commerciale e in investimenti nel contesto Evfta (2)

- Dlhouhy ha dichiarato che la Repubblica Ceca intende migliorare gli scambi bilaterali nell'industria automobilistica, nell'industria alimentare, in quella dei farmaci e delle sostanze chimiche, nell'elettronica e nel turismo. Il presidente della Ccc ha aggiunto che la Camera ceca è disponibile a collaborare con l'ambasciata vietnamita per introdurre seminari, incontri e forum nei quali le industrie locali possano studiare il mercato vietnamita. Secondo la Ccc, il commercio bilaterale nel 2018 ha raggiunto quasi 1.2 miliardi di dollari. Il Vietnam ha un surplus commerciale di 900 milioni di dollari. Le maggiori esportazioni del Vietnam verso la Repubblica Ceca includono l'elettronica, prodotti in pelle e calzature, gomma, frutti di mare e prodotti agricoli. Le aziende vietnamite hanno invece importato principalmente utensili meccanici, caldaie, schermi di televisioni, strumenti chirurgici ed energetici e prodotti in vetro e cristallo dalla Repubblica Ceca. L'anno prossimo i due paesi celebreranno il 70mo anniversario dei loro rapporti diplomatici. (Vap)