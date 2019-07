Nagorno-Karabakh: Pashinyan, contatti con presidente Aliyev non prevengono nuove vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegamento operativo diretto tra i leader di Armenia e Azerbaigian, Nikol Pashinyan e Ilham Aliyev, sta continuando ad operare normalmente, ma sfortunatamente ciò non basta ad impedire che ci siano nuove vittime lungo la linea di contatto. Lo ha dichiarato il primo ministro del paese caucasico, Nikol Pashinyan, in un’intervista rilasciata al direttore della filiale armena dell’emittente “Radio Free Europe”, Hrayr Tamrazian. “Stiamo lavorando per arrivare ad un risultato concreto nel quadro del processo negoziale. Finora non ci sono stati sviluppi rilevanti per una sola ragione: al momento della mia elezione alla carica di primo ministro, ho dichiarato che qualsiasi soluzione alla crisi in corso nella regione del Nagorno-Karabakh dovrà essere accettabile per i popoli di Armenia, Azerbaigian e dell’Artsakh. La ragione per cui non sono stati ancora raggiunti risultati degni di nota è che il presidente azerbaigiano si rifiuta di condividere questa affermazione”, ha detto il capo del governo di Erevan. (segue) (Res)