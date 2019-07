Colombia: governo invierà a Cuba nei prossimi giorni richiesta formale di estradizione per tutti ex negoziatori Eln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo colombiano invierà nei prossimi giorni a Cuba richiesta formale di estradizione per tutti gli ex negoziatori di pace dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln), coinvolti nell’attentato che lo scorso gennaio ha colpito la scuola di polizia di Bogotà. Lo ha dichiarato l’alto commissario colombiano per la pace Miguel Ceballos, secondo cui “il procuratore generale sta completando tutti i requisiti previsti per formalizzare la richiesta”. La direzione dell’Eln “ha rivendicato questo atto criminale. Per questo stiamo sollecitando l’estradizione per quattro suoi membri che si trovano sull’isola”, ha dichiarato l’alto commissario, secondo quanto riferisce l’emittente “Caracol”. (segue) (Mec)