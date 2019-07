Colombia: governo invierà a Cuba nei prossimi giorni richiesta formale di estradizione per tutti ex negoziatori Eln (2)

- Lo scorso giugno Ceballos, aveva inviato una lettera al procuratore della Repubblica, Fabio Espitia Garzon, chiedendo l'attivazione di una formale richiesta di estradizione per i dirigenti dell'Eln che attualmente si trovano a Cuba, paese che ha ospitato i colloqui di pace prima della loro definitiva interruzione. "In linea con la sue competenze costituzionali e legali, mi permetto di sollecitare che si attivino tutti i meccanismi previsti per presentare ufficiale richiesta di estradizione dei cittadini Nicolas Rodriguez Bautista detto 'Gabino', Israel Ramírez Pineda detto 'Pablo Beltran', Luz Amanda Pallares detta 'Silvana' e Juan de Dios Lizarazo detto 'David Pinata', che attualmente si trovano a Cuba, come confermato dalla stessa organizzazione guerrigliera", si legge nella lettera di Ceballos a Garzon. Si tratta della prima presa di posizione ufficiale dopo la decisione di sospendere i negoziati, decretata dal presidente colombiano, Ivan Duque, all'indomani della rivendicazione da parte dei guerriglieri dell'attentato contro l'accademia di polizia di Bogotà dello scorso 17 gennaio, costata la vita a 23 cadetti. (segue) (Mec)