Slovenia-Ue: governo nomina ambasciatore Lenarcic come candidato per ruolo commissario

- Il governo della Slovenia ha confermato oggi la nomina di Janez Lenarcic, ambasciatore di Lubiana presso l'Unione europea, come candidato del paese per il ruolo di commissario Ue. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sta", al termine della riunione tra i partiti della coalizione di governo. Il primo ministro sloveno Marjan Sarec ha annunciato ieri in conferenza stampa che l'ambasciatore Lenarcic è il candidato scelto dal paese per il ruolo di commissario Ue. La Slovenia, nella Commissione Ue uscente, detiene il ruolo di commissario ai Trasporti, con la slovena Violeta Bulc. (Lus)