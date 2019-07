G7: ministri dell'Economia uniti contro Libra, la valuta virtuale di Facebook (2)

- Secondo il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, tutti i partecipanti alla riunione del G7 a Chantilly hanno dimostrato “seria preoccupazione” per la valuta virtuale di Facebook. Scholz ha accolto con favore la possibilità offerta da Libra di rendere i pagamenti internazionali più economici. Tuttavia, ha avvertito il ministro delle Finanze tedesco, “ciò è possibile con le valute già in circolazione, non vi è bisogno di introdure una nuova non soggetta a un controllo democratico”. Per Scholz, “sono in gioco la stabilità delle valute, la sicurezza, il diritto alla riservatezza”. Il ministro delle Finanze tedesco si è, infine, detto “fortemente convinto che si debba agire rapidamente” nei confronti di Libra. (Geb)