Cultura: Regione Lazio, al via Cinema Cotral, rassegna cinematografica itinerante su bus

- Dal 20 luglio al 6 agosto una rassegna gratuita on the road per portare il cinema dove non c'è e illuminare i borghi e i comuni del Lazio. È l’iniziativa che la Regione Lazio, impegnata negli ultimi anni nella diffusione capillare della cultura cinematografica in tutto il territorio, ha deciso di inaugurare. Si tratta di una nuova rassegna cinematografica on the road con la direzione artistica di Alice nella città. L'iniziativa "Cinema Cotral", ideata dai ragazzi del Piccolo Cinema America e realizzata da Cotral, società partecipata della Regione, coinvolgerà dal 20 luglio al 6 agosto 8 comuni delle 5 province che saranno illuminati grazie all'arrivo di un bus Cotral con la proiezione dei film in piazza. “In questi anni abbiamo portato avanti un grande lavoro per valorizzare il cinema e per contribuire a costruire una collettività di cittadini consapevoli, attivi, curiosi gli uni degli altri, sereni. Abbiamo reso il Lazio la seconda regione d'Europa per produzione cinematografica. Ora, con CinemaCotral l'obiettivo è portare il cinema dove il cinema non c'è, con un bus Cotral, mezzo anche rappresentativo della rigenerazione dell'amministrazione regionale a cui abbiamo lavorato in questi anni", spiega il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Un programma cinematografico dedicato a grandi storie ambientate lungo la strada, viaggi indimenticabili, capaci di cambiare per sempre la vita di chi li affronta. Un'arena gratuita che ospiterà nelle piazze alcuni dei successi delle passate stagioni: cinema indipendente, cult d'autore e grandi classici per tutte le età selezionati tra gli autori che hanno deciso di centrare il proprio racconto sui ragazzi, ma anche alcuni film scritti e pensati per un pubblico ampio. (segue) (Com)