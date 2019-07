Cultura: Regione Lazio, al via Cinema Cotral, rassegna cinematografica itinerante su bus (2)

- Presentazioni speciali e incontri introdurranno ogni data e coinvolgeranno anche le associazioni di giovani presenti sul territorio a rappresentare un punto di riferimento culturale imprescindibile per la riuscita del progetto. Il primo evento è previsto il 20 luglio: il cinema su quattro ruote arriverà in piazza della Repubblica a Genazzano dove sarà proiettato "Sing Street" scritto e diretto da John Carney. Proseguirà poi alla volta di Capena il 23 luglio con il film "Il padre d'Italia" di Fabio Mollo, mentre il 24 luglio verrà proiettato per i più piccoli "Sasha e il Polo Nord" di Rémi Chayé. A Magliano in Piazza Garibaldi il 25 luglio si farà tappa con "Captain Fantastic" diretto da Matt Ross con uno straordinario Viggo Mortensen e il 26 luglio con "Visage Villages" di Agnès Varda e JR. Il bus toccherà poi Cittaducale dove porterà il 27 luglio l'animazione "La Canzone del Mare" di Tomm Moore e il 28 luglio la favola nera di due adolescenti "Fiore Gemello" di Laura Luchetti. Poi ancora a Vallerano dove il 29 luglio verrà proiettato "Basilicata Coast to Coast" diretto da Rocco Papaleo e il 30 luglio "Sasha e il Polo Nord". Il bus toccherà, poi, Pontinia portando in piazza Indipendenza il 31 luglio ancora "Sing Street" e il 1 agosto "Priscilla la regina del Deserto" di Stephan Elliott. Il tour proseguirà ad agosto con le ultime due tappe: Paliano il 2 agosto con "Song of the sea" film di animazione diretto da Tomm Moore e il 3 agosto "Basilicata Coast to Coast" e Montalto di Castro con "Fiore Gemello" il 5 agosto e "Captain Fantastic" il 6 agosto. Ad accompagnare alcune proiezioni in programma, in particolare quelle rivolte ai più piccoli, anche gli artisti di Everchild is my child la onlus presieduta dall'attrice Anna Foglietta (Com)