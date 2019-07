Germania: Junge (AfD) auspica “rivolta dei generali” contro Kramp-Karrenbauer alla Difesa

- Criticando la nomina della presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Annegret Kramp-Karrenbauer, a ministro della Difesa, Uwe Junge, deputato di Alternativa per la Germania (AfD) al Bundestag e tenente colonnello dell'esercito tedesco a riposo, ha auspicato “una rivolta dei generali”. È quanto riferito dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che osserva come Junge non sia nuovo a roboanti dimostrazioni di retorica e come il deputato di AfD abbia trascorso gli ultimi anni di servizio militare presso il Centro per la comunicazione operativa della Bundeswehr a Mayen in Renania-Palatinato, competente per le operazioni di guerra psicologica. In un messaggio sul proprio profilo Twitter, Junge ha affermato che se Kramp-Karrenbauer è “la personalità migliore dei vecchi partiti per uno degli uffici più importanti della nostra nazione” come il ministero della Difesa, “ciò dice molto dello stato del nostro paese!”. “Quando si avrà finalmente una rivolta dei generali?”, si è quindi chiesto il deputato di AfD, partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti(Geb)