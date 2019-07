Ucraina: premier Groysman, prossime elezioni parlamentari potrebbero tenersi nel 2020

- Le prossime elezioni parlamentari anticipate in Ucraina potrebbero tenersi in contemporanea con quelle locali, previste per il 2020. Lo ha affermato il premier ucraino Volodymyr Groysman, spiegando che il voto per il rinnovo della Verkhovna Rada potrà essere organizzato a seguito della riforma delle istituzioni parlamentari. “Se avremo una Verkhovna Rada con 423 deputati, come prescrive il vecchio sistema, significa che la legislatura durerà cinque anni? Questo è sbagliato: non appena avremo eletto il nuovo parlamento, verrà avviato il processo di riforme, con l’abolizione dell’immunità. Sarebbe necessario istituire le liste aperte, diminuire il numero dei parlamentari, rafforzare il processo di decentralizzazione nella Costituzione e poi andare quanto prima a nuove elezioni”, ha spiegato Groysman, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. La data migliore per nuove elezioni potrebbe essere la primavera o l’autunno 2020, secondo il premier, che è anche leader del partito Strategia ucraina. (Res)