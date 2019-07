Torino: Grugliasco, accordo con Camera di commercio per sostenere sistema produttivo locale

- Si è tenuto ieri, presso la sala giunta del Palazzo Comunale di Grugliasco (Torino), la presentazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Grugliasco e la Camera di commercio di Torino, siglato dal Sindaco Roberto Montà e dal Segretario Generale Guido Bolatto. Un Protocollo finalizzato alla collaborazione su specifiche iniziative per promuovere il territorio grugliaschese, sostenere la crescita e lo sviluppo dell'imprenditorialità ed a monitorare le dinamiche di evoluzione del sistema produttivo locale. Il Protocollo prevede una serie di ambiti di collaborazione tra i due enti, tra cui: iniziative congiunte nell'ambito della realizzazione del Polo Scientifico Universitario a Grugliasco; individuazione e promozione di forme di raccordo tra le aziende del territorio, il Polo Scientifico Universitario e la realizzazione del Manufacturing Technology and Competence Center di Torino; sostegno alla nuova imprenditoria, grazie ai servizi che la Camera di commercio può fornire ai cittadini grugliaschesi; trasformazione digitale delle aziende locali grugliaschesi, attraverso iniziative di informazione, di assistenza e mentoring offerta dai servizi camerali; monitoraggio delle dinamiche evolutive del sistema produttivo locale, attraverso dati e analisi economiche annuali; attività congiunte di promozione di alcune filiere produttive tradizionali, con diversi progetti tra cui quelli legati all’enogastronomia e al turismo; diffusione della cultura brevettuale e anticontraffattiva; patrocinio gratuito dell’Ente camerale per le manifestazioni promosse dal Comune di Grugliasco per l’animazione del proprio territorio. (segue) (Rpi)