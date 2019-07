Torino: Grugliasco, accordo con Camera di commercio per sostenere sistema produttivo locale (2)

- “La firma dell'accordo è un atto importante – afferma il Sindaco Roberto Montà – anche perché costituirà un valido supporto allo sviluppo economico e produttivo del territorio grugliaschese, favorito dal futuro insediamento del Polo Scientifico universitario. Un insediamento che si realizza grazie alla determinazione di una città che in questi anni ha lavorato per rendere concreto questo progetto che costituirà il volano per la crescita economica e la competitività del nostro territorio con benefici che ricadranno non solo a livello locale e metropolitano ma sull'intera Regione”. “Con oltre 2.300 imprese, Grugliasco è una grande realtà imprenditoriale del torinese, verso cui ci impegniamo ad essere ancora più vicini con i nostri servizi. Grazie alla presenza del Polo Scientifico, promuoveremo la digitalizzazione e la cultura brevettuale e d’innovazione delle imprese del territorio - ha dichiarato Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino. – Nella realizzazione del Manufactoring Technology and Competence Center di Torino, ed in particolare del nostro progetto della Makers' School, vogliamo collaborare con il Comune per favorire il rafforzamento del trasferimento tecnologico da università e centri di ricerca verso le imprese grugliaschesi, anche per far ricrescere il sistema manifatturiero del territorio“. (Rpi)