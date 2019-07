Congo-Kinshasa: Unicef, "rischio reale" che epidemia di ebola si diffonda a paesi vicini

- C'è il rischio reale che l'epidemia di ebola possa diffondersi ai paesi vicini, per questo la comunità internazionale dovrebbe collaborare con urgenza per assicurarsi che ciò non accada. È quanto chiede in una nota il direttore generale del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), Henrietta Fore, secondo cui questo significa aumentare gli investimenti nella risposta affinché i partner sul campo abbiano le risorse necessarie per curare ogni singolo caso e tracciare ogni singolo contatto. “L'ebola è instancabile, dobbiamo esserlo anche noi per fermarne la diffusione. I bambini e le famiglie non meritano niente di meno”, ha affermato Fore in una nota. Al 7 luglio, si erano verificati 750 contagi fra i bambini. Questo numero rappresenta il 31 per cento del totale dei casi, rispetto a circa il 20 per cento nelle epidemie precedenti. I bambini piccoli – quelli con meno di cinque anni – sono particolarmente colpiti. Dei 750 casi fra i bambini, il 40 per cento ha meno di cinque anni. Questi bambini, a loro volta, stanno contagiando le donne. Fra gli adulti, le donne rappresentano il 57 per cento dei casi. Secondo gli ultimi dati, il tasso di mortalità della malattia per i bambini con meno di 5 anni è del 77 per cento, rispetto al 67 per cento di tutti i gruppi di età. (segue) (Com)