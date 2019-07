Donbass: Russia, cessate il fuoco estivo è uno sviluppo positivo

- Le autorità della Federazione Russa ritengono che il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco nel Donbass durante l’estate, che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 21 luglio, sia uno sviluppo fortemente positivo. Lo ha dichiarato oggi il viceministro degli Esteri russo Grigorj Karasin. “Senza dubbio gli ultimi sviluppi, compresi i progressi nelle riparazioni del ponte di Stanytsia Luhanska, sono positivi, anche se è ancora troppo presto per attestare un progresso concreto”, ha detto il diplomatico russo. (segue) (Rum)