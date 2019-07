Ue: Coeure (Bce), determinati ad agire in caso di avversità

- La Banca centrale europea (Bce) è “determinata ad agire in caso di sviluppi avversi” nell'Eurozona, “se necessario adattando tutti i suoi strumenti” di politica monetaria. È quanto affermato da Benoit Coeure, membro del Comitato esecutivo della Bce. Come riferito dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”, Coeure “si aspetta che l'economia dell'area dell'euro perda slancio”. I dati e le analisi suggeriscono, infatti, “un rallentamento della crescita nel secondo e nel terzo trimestre di quest'anno”, ha dichiarato Coeure. Tra le cause di questo declino, l'economista francese ha individuato “il continuo deterioramento del commercio internazionale”. Coeure ha, inoltre, lanciato un appello affinché vengano eliminati i fattori di debolezza dell'Eurozona, avvertendo che, “fin quando l'unione monetaria rimarrà incompleta, i benefici della moneta unica non saranno completamente realizzati”. In particolare, Coeure ha ricordato la proposta della Bce per un sistema europeo di garanzia dei depositi dei risparmiatori e per un bilancio dell'Eurozona come strumento di “stabilizzazione in caso di gravi recessioni”. L'area dell'euro “ha bisogno di uno strumento del genere”, ha evidenziato Coeure.(Geb)