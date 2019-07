Municipio Roma X: parte domani il Rally della Capitale, si scaldano i motori sul litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si stanno scaldando i motori lungo il litorale romano, alla vigilia della settima edizione del Rally di Roma Capitale. Domani sera prenderà il via ufficiale la competizione nello splendido scenario di Castel Sant'Angelo per poi percorrere le strade di parte della Ciociaria e della provincia di Roma. Intanto al Pontile di Ostia, sabato, apre il villaggio con gli stand dedicati alla manifestazione. Tra questi, quello dedicato alle auto d'epoca degli anni '30 con una ventina di vetture esposte che saranno anche protagoniste di una sfilata. Tra gli intenditori c’è grande attesa per il quinto round di European Rally Championship e anche di campionato Italiano Rally: una gara evento dove al centro dell'attenzione c'è lo sport vissuto in una cornice territoriale, unica al mondo. Ostia, con il suo mare a fare da sfondo, sarà protagonista domenica di Ostia Super Stage 1 e 2 (1,10 Km) a partire dalle ore 19.00, prova spettacolo che avrà luogo lungo le strade del centro storico; un evento nell'evento che precederà la cerimonia di premiazione prevista per le 20.30. L’evento, la cui organizzazione è affidata a Motosport Italia, si propone come un mix di grandi e prestigiosi elementi che mettono la competizione italiana in una posizione di assoluto risalto nel panorama internazionale. In particolare il programma prevede: venerdì 19 luglio, cerimonia di partenza a Castel Sant'Angelo dalle ore 18.00; sabato 20 luglio, tre prove rispettivamente di 19,46 km, di 13,93 km e di 21,18 km; domenica 21 luglio, quattro prove di 7,34 km, di 7,25 km, di 19,70 km e di 11,75 km e la Super special "Arena Aci Roma" più la cerimonia di premiazione presso il Pontile di Ostia a partire dalle ore 18.00. Il villaggio dei motori sul pontile di Ostia sarà attivo 20-21 Luglio 2019 dalle 16.00 alle 23.00 con le più importanti novità del settore automobilistico, live experience, test drive, simulatori di ultima generazione e molte altre sorprese(Com)