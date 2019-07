Municipio Roma X: non solo Rally nel weekend, ma anche le iniziative di "Romadamare"

- Nel weekend lungo il litorale romano tornano, accanto al Rally di Roma Capitale, le iniziative di "Romadamare": la rassegna estiva scaturita dal bando municipale approntato per luglio, agosto e settembre. Le location che ospitano gli eventi sono: chiostro del Municipio X in piazza della Stazione Vecchia, borgo di Ostia Antica, parco Renoglio e piazza Cesario Console. Al chiostro del municipio la rassegna "Le Belle Sere". Dopo il debutto, la seconda serata prevede (venerdì 19 luglio alle 19.30) Viaggio in India con letture e tradizioni del Paese e a seguire, alle 21, concerto di musica dall'India e poesie di Rabindranath Tagore: sabato 20 luglio alle 19, Le piante dei bambini, laboratorio a cura di Silvia Pietrovanni, con la Strega Camomilla e a seguire alle 21, Muri e Mari, concerto poetico con Marco Cinque. Al borgo di Ostia Antica, alle 19.30 "Serata Palio", con una ricostruzione rinascimentale, figuranti in costume, sbandieratori. Al parco Renoglio di Ostia Ponente, due sere all'insegna del divertimento: sabato 20 luglio dalle 20, spettacolo musicale e danzante con ballo liscio e di gruppo anni '60 e '70 e latino-americani, con la partecipazione di Vito Chiusolo. E venerdì 19 luglio alle 19 a piazza Cesario Console torna "Spettacolare questa scienza!", show scientifici per piccoli e grandi a cura di "Scienza divertente". Dopo il primo appuntamento dedicato all'acqua, ecco lo "sviluppo sostenibile".(Com)