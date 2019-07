Germania: AfD primo partito in Brandeburgo al 21,3 per cento

- Partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) è con il 21,3 per cento dei consensi prima forza in Brandeburgo, dove il primo settembre prossimo si terranno le elezioni statali. È quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Civey per il quotidiano tedesco “Der Tagesspiegel”. Dopo AfD, si colloca in seconda posizione il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con il 17,2 per cento, seguito da La Sinistra al 16,9 per cento. Soltanto quarta l'Unione cristiano-democratica (Cdu), al 16,3 per cento. Chiudono la classifica i Verdi e il Partito liberaldemocratico, rispettivamente al 15,1 e al 5,2 per cento. (Geb)