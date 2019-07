Laos: in aumento casi di dengue

- Il Laos è affetto dall'epidemia della più virulenta forma di dengue nella stagione delle piogge. Lo ha reso noto il Centro nazionale del Laos per Laboratorio ed Epidemiologia. Il Centro ha determinato che i sierotipi 2 e 4 del virus sono gli organismi che hanno causato più di 14 mila casi di dengue, con 31 morti fino ad oggi. Il sierotipo 2 causa la febbre emorragica, che ha un alto tasso di mortalità. Il ministro della Salute del Laos Bounkong Syhavong ha dichiarato che a Vientiane c'è un'epidemia di dengue di tipo 2, ovvero la più tossica. Anche Champasak, Savannakhet e altre province meridionali hanno registrato casi di dengue di tipo 2. "In questo periodo dell'anno quando le persone si ammalano dovrebbero sospettare che la causa sia la dengue e dovrebbero richiedere analisi del sangue all'ospedale", ha detto Bounkong. "Le persone affette dal virus del tipo 2 sono in pericolo dopo due giorni di malattia al posto che dopo quattro/cinque giorni", ha aggiunto il ministro. C'è stato un enorme aumento nel numero dei casi di dengue in Laos quest'anno. Fino a martedì sono stati riportati 14.242 casi e 31 morti mentre nel 2018 erano stati riportati 6.446 casi e 19 morti. (segue) (Fim)