Laos: in aumento casi di dengue (2)

- Bounkong ha riferito che il ministero della Salute del Laos sta spingendo la popolazione a rimuovere tutta l'acqua stagnante per prevenire la riproduzione delle zanzare che trasmettono il virus. Il ministro ha anche evidenziato l'importanza di diagnosi corrette e trattamenti efficaci per sconfiggere la malattia. La dengue è causata da quattro virus, chiamati DENV 1, 2, 3 e 4. Il virus della dengue è diffuso dalla puntura di una zanzara Aedes infetta e ha diverse conseguenze che vanno da lievi malattie asintomatiche a febbre emorragiche fatali o sindrome di shock da dengue. L'Organizzazione mondiale della sanità (Who) ha stimato che circa 2,5 miliardi di persone vivono in gruppi a rischio di dengue e che ogni anno nel mondo ci sono circa 100 milioni di nuovi casi. Secondo la Who, il cambiamento climatico e il riscaldamento globale aumenteranno il numero di malattie trasmesse da vettori come la dengue. La dengue è diventata la malattia trasmessa da zanzare a diffusione più veloce nel mondo. (Fim)