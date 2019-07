Banche: Bcc Roma premia 45 laureati della provincia di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 45 i ragazzi laureati della provincia di Roma che quest’anno hanno vinto i premi messi a disposizione della Banca di Credito Cooperativo di Roma. Il premio viene dedicato ai figli dei soci della Banca che si sono contraddistinti nell’aver raggiunto il titolo di laurea con il massimo dei voti nell’anno precedente. Quest’anno Bcc Roma ha erogato nella provincia di Roma 18.750 euro sotto forma di premi di laurea. Si tratta del 20 esimo anno consecutivo che la Banca organizza questo premio, nei territori dove è presente. Dalla sua istituzione sono stati premiati complessivamente oltre 1.300 giovani. I ragazzi premiati quest’anno sono Chiara Iannarilli, Francesco Cavazza, Giorgia Zaccaro, Sara Chilese, Francesca Cardilli, Lorenzo Gatti, Sara Gomel, Virginia Maria Sabato, Lucia Monaco, David Morselli, Simone Di Cataldo, Valentina Mariani, Mattia Regoli, Elisa Carloni, Eulalia Scialanga, Jessica Forti, Giulia Ronconi, Claudia Frangipane, Francesco Mariano Picalarga, Ilaria Mammola, Emirena Sfregola, Damiano Patanè, Claudio Cirino, Roberto Magliocchetti, Francesca Giardini, Davide Giovanardi, Alessandra Pizziconi, Giorgio Zoccoli, Gianmarco Rasi, Giordana D’Agostini, Sara Condito, Giulia Napoli, Dario Orlacchio, Massimiliano Tieni di Roma; Veronica Aureli, Andrea e Silvia Di Sero di Santa Lucia di Fonte Nuova; Camilla Fornari di Cerveteri, Gabriele Basili di Vicovaro, Francesco Bellatreccia di Civitavecchia, Tania Cremonini, Sara Scarponi e Luca Mancini di Lido dei Pini, Francesco Lolli di Rignano Flaminio e Michele Chiaravalli di Canale Monterano. “Con questo riconoscimento, la Banca vuole dimostrare la propria attenzione al merito, nei confronti dei figli dei soci che si sono particolarmente distinti durante il loro percorso universitario - ha dichiarato il presidente di Bcc Roma, Francesco Liberati -. Riteniamo fondamentale valorizzare le capacità dei nostri ragazzi, stimolandoli all’impegno e alla massima dedizione allo studio. Bcc Roma non solo premia gli studenti più capaci ma seleziona i giovani più meritevoli, per chiamarli a rafforzare e migliorare il proprio organico, arricchendo le competenze che abbiamo a disposizione, con vantaggi non solo per loro e per la Banca stessa ma anche per i nostri clienti”, ha concluso.(Rer)