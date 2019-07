Ue: il ministro degli Esteri Moavero a Bruxelles per il Consiglio affari generali

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, è a Bruxelles per partecipare al Consiglio affari generali dell’Unione europea. Lo riferisce la Farnesina. Tra i temi in agenda la presentazione delle priorità della presidenza finlandese per i prossimi sei mesi, il quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea (Qfp) per il periodo 2021-2027 e, infine, uno scambio di opinioni sull'attuazione della nuova agenda strategica 2019-2024. (Com)