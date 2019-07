Governo: Di Maio al "Corriere della Sera", andiamo avanti se lavoriamo per gli italiani e se agli italiani diciamo la verità (3)

- Intanto il governo è fermo: autonomia, flat tax e salario minimo sono al palo. "Veramente no, sull'autonomia ci rivediamo per sciogliere gli ultimi nodi, sulla flat tax siamo tutti d'accordo e siamo sicuri che la Lega la porterà nella legge di Bilancio come promesso. Aspettiamo di vedere il piano, ma non ho motivo di dubitare. Certo mi auguro che per farla non si tolgano soldi agli italiani, sarebbe paradossale". Sull'autonomia restano divergenze importanti e la pazienza della Lega si sta esaurendo. "Come ho già detto l'autonomia è nel contratto e si deve fare, in modo equilibrato. Deve essere un'autonomia che faccia bene a tutte le Regioni, che non spacchi il Paese e che porti l'Italia a crescere più velocemente. Abbiamo introdotto delle migliorie, la Lega le ha accolte positivamente e quindi andiamo avanti su questa strada". Di Maio ha chiesto un workshop con il premier Conte e le parti sociali. "Fisseremo una data nei prossimi giorni, credo sia utile fare una riflessione ampia sulla prossima manovra economica a nome del governo e non solo a nome di un partito", ha concluso il vicepremier. (Res)