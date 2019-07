Governo: Salvini a "la Repubblica" sul Russia-gate, tutte balle, riferirò in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte riferirà su Moscopoli: ha il sapore di una sfida contro Salvini. Ma che ne sa il premier dei presunti finanziamenti alla Lega? "È una domanda che mi sono fatto anche io... - dice il ministro dell'Interno, nonché vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a "la Repubblica" -. D'altronde, Conte ribadisce ogni giorno che è il presidente del Consiglio. Io non mi alzo la mattina dicendomi: 'Matteo, sei ministro dell'Interno'. Detto questo, andrò in Parlamento a ribadire quello che ho sempre detto". A Helsinki sono le 20. È giorno pieno. Matteo Salvini è volato fin qui per incontrare gli altri ministri dell'Interno dell'Ue. Si affaccia dal balcone di una saletta dell'hotel Kamp. Ministro, si rende conto che il question time non basta a chiarire? "E allora faremo una conferenza internazionale...". Perché scappa dal Parlamento? Perché non va a riferire, se è convinto di non avere nulla da nascondere? "Ma io ci andrò. Lei non si preoccupi di quando, ci andrò". Non mi preoccupo: domando. "E io ci andrò, non si preoccupi. C'è un'inchiesta in corso da mesi, possono cercare quello che vogliono, ma non trovano un euro, un dollaro: non trovano nulla. Trovano, quella sì, la convinzione che i rapporti con la Russia sono fondamentali, che Putin è un grande uomo di Stato e che per l'Europa è meglio dialogare con Mosca che lasciarla nelle mani della Cina Così come dirò che le sanzioni sono un provvedimento sbagliato". (segue) (Res)