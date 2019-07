Governo: Salvini a "la Repubblica" sul Russia-gate, tutte balle, riferirò in Parlamento (2)

- Cosa c'entra questo con i presunti finanziamenti alla Lega? "Appunto, niente: non c'è nessun presunto finanziamento e continuerò a sostenere questa tesi. Stanno dietro a Trump da due anni e non hanno trovato alcunché. Ognuno passa il tempo come vuole". Ma davvero sostiene che la attaccano perché vuole cambiare l'Europa? "Niente succede per caso. Niente. Se se la prendono con Trump, volete che non se la prendano con me?". Ma chi, scusi? "Diciamo che c'è un sistema ben organizzato". I servizi? Quali? "No.. ma.. io ho le mie idee, l'importante è che sono tranquillo dal punto di vista di tutti quei reati di corruzione, quelle fantasie lì. Sono colpevole di avere buoni rapporti con la Russia". Neanche un'autocritica, o una critica verso quelle persone di cui si circonda, come Savoini e D'Amico, che l'hanno messo in questa situazione. "Mi fido delle persone che mi sono vicine. Se poi qualcuno sbaglia, con me paga doppio". Poi spiega perché ha cambiato versione su Savoini. Prima non lo conosceva, poi sono uscite le foto e ha detto di conoscerlo. "Non ho mai detto di non conoscerlo. L'ho conosciuto la prima volta alla Statale nel 1992. Non lo conosco da 20, ma da 27 anni". "Se uno sbaglia, - aggiunge - e me lo provano, paga. Ne abbiamo buttati fuori tanti dalla Lega Ma sulla fantasia o sulle ipotesi io non condanno e non scarico nessuno. La cosa di scaricare me l'hanno detta anche su Siri e su Garavaglia: 'Perché difendi uno che ha fatto turbativa d'asta?'. Lo difendo perché lo ritengo una brava persona. E ho fatto bene: assolto dopo un calvario. Probabilmente erano pronti i comunicati stampa ciclostilati dei 5s da mandare in caso di condanna". Su Moscopoli l'atteggiamento dei 5s è stato prima cauto, poi più duro, dopo l'intervento dei pm. "La Russia non è niente, il problema è l'atteggiamento complessivo. Prima Fontana, poi Siri, Rixi, Molinari, Romeo: per qualcuno ci sono italiani presunti colpevoli e ladri a prescindere. E un atteggiamento poco democratico e rispettoso". Deve dirlo agli alleati di governo. Come si fa ad andare avanti? "Lo chiederò a Conte e Di Maio. Gli insulti quotidiani del Pd ci stanno. Ma ogni giorno tre esponenti grillini si alzano e invece di fare come la gazzella che corre, attaccano me. Ora le cose si fanno o non si fanno. Se faremo tre passi avanti con la riforma della giustizia, l'autonomia e la manovra, vado avanti. Se arrivassero tre no, cambia tutto. Ecco, mi auguro che il voto dei 5stelle all'Europa di Merkel e Macron non significhi una manovra alla Monti. Non so se la von der Leyen è lì che aspetta di far crescere l'Italia. Ho sentito il discorso: se il buongiorno si vede dal mattino... Tra qualche mese chiederemo conto a chi l'ha eletta (i 5s del senso di quel voto, perché avremmo potuto cambiare la storia". (segue) (Res)