Governo: Salvini a "la Repubblica" sul Russia-gate, tutte balle, riferirò in Parlamento (3)

- Anche Salvini: poteva far cadere il governo a maggio, aveva l'Italia in mano dopo le Europee. "Io non sono fatto così. Non bado alla convenienza immediata o partitica Certo, se questi ogni giorno vanno avanti a far così..." (fa con le mani il segno che è tutto finito). Cade il governo? "Ma è una scelta loro. Se ogni giorno c'è un no, è una scelta loro". A proposito di Commissione Ue: la prima vittima di Moscopoli sarà il commissario alla Concorrenza. Deve andare alla Lega? "Un commissario all'Italia spetta, per legge. Quello non possono cancellarlo. La Lega ha solo preso il doppio dei voti degli altri. Sei voti non contano... Allora lo sceglieremo sulla piattaforma Rousseau". Salvini potrebbe pretendere la poltrona di premier se il governo non va. Ha ancora tre giorni prima che si chiuda la finestra elettorale. "Ma io non credo alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c'è una finestra così stretta", ha concluso il vicepremier leghista. (Res)