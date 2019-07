Donbass: prigione segreta Mariupol operativa almeno sino al 2018 (2)

- In base a quanto emerso dalla documentazione, Liudmila Momot, una residente locale, avrebbe chiesto “all'agente Reno” di aiutarla a trovare suo figlio scomparso il 3 ottobre 2018. Momot ha riferito che una settimana dopo la scomparsa del figlio, è stata contattata da una persona che le avrebbe chiesto tremila dollari per ottenerne la liberazione da una struttura detentiva nell’aeroporto. La donna, non avendo soldi, ha chiesto aiuto “all'agente Reno”. Un altro testimone, Pavel Karakosov, che sarebbbe sopravvissuto alla tortura nel centro di detenzione, ha suggerito che nella località potrebbero esserci delle fosse comuni nelle vicinanze della prigione. (Rum)