Mongolia: Fitch conferma rating B con outlook stabile

- L'agenzia internazionale di valutazione del credito e rating, Fitch Ratings, ha confermato il rating B per la Mongolia con outlook stabile. Secondo l'agenzia, i rating della Mongolia sono sostenuti dalle solide prospettive di crescita del paese e sono vincolati dalla ristretta base economica della Mongolia, nonché da un panorama politico instabile, che può portare a forti cambiamenti nella politica economica e aumenta la probabilità di shock economici. Nei giorni scorsi l'ufficio di statistica della Mongolia ha confermato che la crescita del Pil reale è salita all'8,6 per cento nel primo trimestre del 2019 dal 6,7 per cento nel 2018. La forte crescita è stata in gran parte sostenuta dalle spese in conto capitale legate allo sviluppo in corso della fase sotterranea della miniera di rame Oyu Tolgoi, per la quale il periodo di produzione è stato rinviato alla fine del 2021 o 2022. Fitch prevede una crescita del Pil del 7 per cento nel 2019 e del 6 per cento nel 2020, sostanzialmente in linea con le prospettive del quadro finanziario a medio termine mongole e notevolmente al di sopra della media del 3 per cento. (Cip)