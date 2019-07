Marocco: il Ruanda aprirà la sua ambasciata a Rabat

- Lo sceicco Saleh Habimana è stato nominato ambasciatore del Ruanda a Rabat dal presidente Paul Kagame. La Repubblica del Ruanda ha deciso di aprire la sua ambasciata in Marocco secondo quanto si legge in una nota ufficiale emanata dall'ufficio del primo ministro del Ruanda. Ex mufti della Repubblica del Ruanda (2001-2011), lo sceicco Saleh Habimana è stato, fino alla sua nuova nomina, ambasciatore in Egitto, dove sarà sostituito da Alfred Kalisa. Le relazioni tra il Marocco e la Repubblica del Ruanda hanno avuto un punto di svolta dopo le visite fatte da Kagame in Marocco nel giugno 2016 e dal re Mohammed VI in Ruanda nell'ottobre dello stesso anno.(Mar)