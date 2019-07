Governo: Salvini al "Corriere della Sera", il Movimento scelga, se dicono altri tre no allora cambia tutto

- "Mi chiede se Fico lavora a un governo col Pd? Ma chi se ne frega di Fico...". Matteo Salvini si alza, solleva le braccia in segno di saluto e lascia la saletta al primo piano del sontuoso hotel Kamp di Helsinki. Dove si è appena tenuto il bilaterale con Malta sui migranti ("È andata benissimo") e dove il ministro dell'Interno ha accettato di parlare in una intervista al "Corriere della Sera" dell'affaire Russia che rischia di far naufragare l'esecutivo gialloverde. Teme un governo Pd-M5s? "Lo chiedano agli italiani. Ma io non sono mai preoccupato di niente". Conte andrà a riferire in Senato. "Mi chiedo cosa mai debba riferire Conte sulla Russia. D'altronde lui ribadisce ogni giorno che è il presidente del Consiglio. Chi l'ha mai messo in dubbio? Io non mi alzo la mattina dicendo: 'Matteo sei il ministro dell'Interno, accidenti!'. Detto questo ci andrò in Parlamento, a ribadire quello che ho sempre detto". (segue) (Res)