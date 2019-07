Governo: Salvini al "Corriere della Sera", il Movimento scelga, se dicono altri tre no allora cambia tutto (2)

- Rispondere al question time non equivale a riferire in aula. "Allora faremo una conferenza internazionale. Se c'è una inchiesta possono cercare quello che vogliono, ma non trovano un euro, un dollaro, nulla". Nemmeno un rublo? "Trovano sicuramente la convinzione che i rapporti con la Russia siano fondamentali, che Putin sia un grande uomo di Stato e che le sanzioni siano sbagliate". Cosa c'entra con i presunti finanziamenti? "Appunto, niente. Non c'è nessun presunto finanziamento. Se da due anni stanno dietro a Trump, senza trovare nulla, figuriamoci se non se la prendono con me". Pensa di essere sotto attacco perché vuole rivoluzionare l'Europa? "Nulla succede per caso. Diciamo che c'è sistema bene organizzato. Io ho le mie idee, ma sono tranquillo sulla corruzione e quelle fantasie lì. Di cosa sono colpevole? Di voler avere buoni rapporti con la Russia". Perché non fa autocritica su Savoini e D'Amico? "Io mi fido delle persone che mi sono vicine. Se poi mi si dimostra che qualcuno ha sbagliato, con me paga doppio. La vicenda di Garavaglia, assolto dopo annidi calvario, è eloquente". Vuole cambiare la giustizia anche per questo. "Non ho notato grande solidarietà dei 5 Stelle, forse erano pronti con i comunicati ciclostilati da mandare in caso di condanna. Per loro siamo tutti presunti colpevoli. Al di là della Russia, che non è niente, il problema è l'atteggiamento in generale". Come andare avanti? "Lo chiederò a Conte e a Di Maio. Gli attacchi e gli insulti del Pd ci stanno, ma qui ogni giorno due o tre esponenti cinquestelle si alzano e attaccano Salvini. Attilio Fontana e poi Siri, Rixi, Molinari, Romeo, per qualcuno sono tutti colpevoli e ladri a prescindere, atteggiamento poco democratico". (segue) (Res)