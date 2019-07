Governo: Salvini al "Corriere della Sera", il Movimento scelga, se dicono altri tre no allora cambia tutto (3)

- La prima vittima dell'affaire Russia è il commissario alla concorrenza? "Il commissario all'Italia spetta per legge e la Lega ha preso il doppio dei voti degli altri. Ma se i voti non contano, lo sceglieremo su Rousseau". Il ministro spiega infine perché non va a prendersi quella poltrona di premier prima che si chiuda la finestra elettorale. "Io non credo alle finestre e non credo che restino solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, non è così stretta. Poi c'è l'autonomia, la riforma della giustizia, la manovra. Con questi tre passi vado avanti, con tre no cambia tutto". Allora cade il governo? "È una scelta dei 5 Stelle, le cose o si fanno o non si fanno. Mi auguro che il loro voto a Merkel e Macron non significhi una manovra alla Monti. Il buongiorno si vede dal mattino e io non so se Ursula von der Leyen sta lì che aspetta di fare crescere l'Italia. Fra qualche mese chiederemo conto a chi l'ha votata, perché avremmo potuto cambiare la storia". Perché non è andato alle urne a maggio, se voleva cambiare la storia? "Non bado alla mia convenienza immediata. Certo, se questi vanno avanti a far cosi...". E qui Salvini batte le mani tre volte, come a dire che 'è finita'. (Res)